Paris : un homme insulte copieusement des policiers... surprise il est capitaine de police

L'incident est relaté par le journal Le Parisien et a eu lieu en haut des Champs-Elysées en fin de matinée samedi à Paris . Plus de cent manifestants se revendiquant "gilets jaunes" ont été interpellés samedi, quadrillée par quelque 7.500 policiers déployés pour conjurer toute violence dans la capitale française où se déroulent aussi une marche pour le climat et un défilé contre la réforme des retraites.

Le policier figurait dans un groupe de personnes pas spécifiquement identifiées, mais au point de rendez-vous de la manifestation des Gilets Jaunes.

Comme le raconte le média français "lorsqu'un escadron motorisé de police des BRAV-m passe pas très loin du groupe, le quinquagénaire interpelle et insulte les policiers : Vous êtes que des connards, des pédales, de mon temps la police ce n'était pas ça".

Surprise, une fois arrêté, il sort une carte de police

"Quelques instants plus tard il est interpellé par la BAC pour ses propos insultants. Et là, surprise pour les forces de l'ordre, le contrevenant sort sa carte de police. Nicolas C. est en effet capitaine au STSI (Service des technologies et des systèmes d'information de la Sécurité intérieure), un service du ministère de l'Intérieur basé à Issy-les-Moulineaux, et il n'était pas en service ce samedi matin".

Mis en garde à vue son attitude était telle que la police a, selon nos informations, demandé un examen psychiatrique.