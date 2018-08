Paris: ils se battent dans la file d'attente de la boucherie à coups de pics a brochette

Il y avait du monde vendredi dans cette boucherie du 18e arrondissement de Paris. Une trentaine d'amateur de viande attendaient d'être servi lorsqu'une dispute éclate entre deux clients.

Selon France Bleu: "L'un d'entre eux saisit un pic à brochette et poursuit le deuxième dans la rue. Il le rattrape, et lui assène plusieurs coups sur le torse. Les employés de la boucherie interviennent et réussissent à le désarmer. La victime, gravement blessée, traverse la rue et s'écroule dans la boulangerie située juste en face".

Selon les médias français toujours, la victime à son pronostic vital engagé et l'agresseur a pris la fuite. La police recherche activement cet agresseur, sans succès pour l'instant.