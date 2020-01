Oops : Britney Spears a son propre musée à Las Vegas

3000 m2 voués au culte de la chanteuse américaine. Las Vegas propose depuis ce vendredi une exposition interactive géante pour les fans de "Baby one more time". L’Américaine a aujourd’hui 38 ans. Son dernier album remonte à 2016. Mais la pop star ne veut pas rester discrète et pour relancer sa carrière l’ouverture de "The Zone" tombe à pic.

The Zone est un vaste hangar entièrement dédié à la chanteuse. Plusieurs salles à travers lesquelles, les fans découvrent ou redécouvrent l’univers de celle qui a bercé les ondes de ses tubes (I’m not a girl, Toxic, Womanizer, etc.) "Britney est une icône absolue, nous voulions honorer Britney et sa musique " explique Jeff Delson, créateur de "The Zone". " Ses clips sont gravés dans notre mémoire collective. C’est une héroïne des temps modernes et nous sommes très enthousiastes à l’idée d’offrir aux gens une nouvelle expérience." La visite se veut interactive. Chaque visiteur peut même se prendre pour Britney ! Via une photo, par exemple, dans les décors de Toxic.

"L’attraction permet de voyager à travers ses neuf clips les plus emblématiques, avec douze salles différentes sur 2800 m2. On passe par la classe d’école de Baby One More Time, à la planète Mars dans Oops I did It Again, jusqu’au cirque… Donc il y a plein d’univers différents pour explorer, interagir avec différentes technologies, passer du bon temps et avoir l’impression d’être vous-même dans le clip " ajoute le créateur. Un one shot Seule tristesse pour les amoureux de l’ancienne écolière aux nattes et courte jupe, l’exposition sera éphémère. Le hangar ouvre le vendredi 31 janvier et fermera ses portes le 26 avril.

" Britney Spears soutient ce projet, elle a même fait don de plusieurs costumes, elle nous a donné des pièces et des objets de ses tournées et de ses clips. Elle est très enthousiaste et nous en sommes ravis. Nous sommes contents, en tant que fans, d’avoir pu créer une expérience aussi incroyable où les gens peuvent interagir et passer du bon temps" conclu Shannon Ramirez, créatrice de "The Zone".

