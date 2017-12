On a retrouvé Bla-Bla!

La marionnette avait mystérieusement disparu le mois dernier, elle a été retrouvée dans les locaux de la RTBF.

Les circonstances de sa disparition sont encore floues. Depuis l'arrêt de l'émission "Ici Bla-Bla" en 2010, la marionnette créée par Bernard Halut était stockée dans les réserves de la RTBF. Mais le 22 novembre dernier, l'accessoiriste chargée de veiller dessus a constaté que Bla-Bla, ainsi que ses partenaires Clic et Raton, manquaient à l'appel. De nombreux anciens "lardons" (c'est ainsi que Bla-Bla appelait ses jeunes téléspectateurs) ont réagi sur les réseaux sociaux au moment de cette disparition.

Un mois plus tard, les marionnettes de Bla-Bla et de Raton ont donc été retrouvées dans une poussette d'enfant, dans un local de rangement d'accessoires à la RTBF. Comment expliquer cette disparition qui a duré un bon mois? Il ne s'agit pas d'une décision arbitraire de "Carte-mère" qui aurait décidé de rappeler auprès d'elle un Bla-Bla aux circuits fatigués. L'explication pourrait être beaucoup plus simple: la marionnette n'a peut-être jamais quitté les murs de la RTBF.

Déménagement des accessoires

"En vue de travaux dans nos bâtiments, nous sommes en train de déménager tous les accessoires, nous recasons tout ce que l'on peut, explique la responsable des accessoires et décors à la RTBF. Dans ce contexte de déménagement, la marionnette de Bla-Bla a peut-être été déplacée par quelqu'un sans que nous le sachions. Le principal, c'est que nous l'ayons retrouvée". C'est donc un ouf de soulagement pour les nostalgiques de l'époque de Bla-Bla. La marionnette de Clic est cependant toujours introuvable, peut-être réapparaîtra-t-elle d'ici quelques semaines en cours de déménagement.