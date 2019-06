Nu sur son scooter, il est contrôlé par la police : "Ben il fait chaud, non ?"

Comme une part du reste de l’Europe, l’Allemagne fait actuellement face à une vague de chaleur : les températures dépassaient les 36° ce mercredi à Brandebourg, où cette scène cocasse a eu lieu.

La police locale a en effet contrôlé un conducteur de scooter, qui ne portait qu’une paire de sandales, son casque… et rien d’autre. L’homme en question aurait simplement répondu "ben, il fait chaud, non ?", a tweeté la police, en commentaire des deux photos. Et comme il était en possession de ses papiers et qu’il portait bien son casque, il a été laissé en liberté, en le priant de remettre un pantalon.

"La nudité n’est pas interdite en soi" a expliqué la police, mais celle-ci aurait pu dresser une infraction pour "outrage aux moeurs" si des personnes s’étaient plaintes…