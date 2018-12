Nos dix articles qui vous ont le plus fait réagir sur Facebook en 2018

Partages, likes, commentaires. Nous avons étudié "l'interaction" de nos posts sur les comptes Facebook de la RTBF et notamment celui de RTBF Info. Voici ce qui vous a le plus fait réagir durant l'année 2018.

1. Le décès de Maurane Le 8 mai dernier, près de 190.000 personnes ont réagi à l'annonce du décès de Maurane. "Une des plus belles voix de la francophonie, Maurane était également une immense star en France (je suis français). Que dire, sinon mon immense tristesse, et un respect plus grand encore pour une très grande artiste, libre, forte, et si belle...", commentait ainsi un internaute.

2. Le cri d'alarme d'Hubert Reeves: "La disparition des vers de terre est aussi grave que le réchauffement climatique" "Nous sommes en train de vivre un anéantissement biologique" alertait le grand astrophysicien franco-canadien en février dernier. Cet article a été partagé plus de 250.000 fois sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Un véritable buzz pour notre site.

3. Les dangers du régime "Comme j'aime" Début novembre, le régime "Comme j'aime" fait un tabac. Nous alertions sur les risques d'une telle alimentation avec l'analyse d'un diététicien-nutritionniste : "Ce régime a surtout un gros inconvénient, il n'y a aucune éducation à l'alimentation. Vous cuisinez tout au micro-onde, c'est facile. Mais quand vous arrêtez le régime, vous vous retrouvez seul face à votre frigo : vous risquez vite de reprendre des kilos", expliquait ainsi Nicolas Guggenbühl.

4. La journée mondiale du jardinage... nu Le 5 mai, les internautes ont fait honneur à cette 14ème journée internationale au poil.

5. Fusillade à Liège Le mardi 29 mai, un individu attaque deux policières au couteau. Soraya Belkacemi et Lucile Garcia décèdent, ainsi qu'un élève de la Haute Ecole de la Ville de Liège attaqué dans sa voiture. Cyril Vangriecken allait être diplômé instituteur. Cet article a suscité beaucoup d'émotions chez nos internautes.

6. L'orang-outan qui attaque les bulldozers détruisant sa forêt En juin dernier, vous avez été très touché.e.s par l'histoire de cet orang-outan sur l'île de Bornéo qui n'hésite pas à se jeter sur le bulldozer qui est en train d'abattre des arbres de la forêt de Kalimantan. Entre 1999 et 2015, Bornéo aurait ainsi perdu plus de 100.000 orangs-outans à cause de la déforestation.

7. Thibaut Courtois est élu meilleur gardien du Mondial Le 15 juillet dernier, alors qu'elle vient de gagner la "petite finale", la Belgique a une nouvelle raison de se réjouir : Thibaut Courtois est élu meilleur gardien du Mondial 2018. Une récompense largement méritée, selon nos commentateurs et commentatrices sur Facebook. "C'est un des plus grands honneurs individuels que l'on peut avoir en tant que gardien de but. Je suis très fier de cela", avait déclaré le grand Thibaut.

8. Le décès de Dolores O'Riordan Le 15 janvier dernier, nous annonçons le décès de Dolores O'Riordan, leader du célèbre groupe de rock irlandais The Cranberries, auteur du tube "Zombie". Elle avait 46 ans. Sur Facebook, plusieurs se disent "choqués" alors que d'autres parlent d'une "hécatombe" dans le monde du rock.

9. Le collectif qui adapte le mobilier urbain "anti-SDF" En novembre dernier, notre journaliste Guillaume Guilbert est parti à la rencontre du collectif "Design for everyone" qui dénonce les aménagements urbains qui excluent. Un sujet qui a été partagé plus de 36.000 sur l'ensemble des plateformes.

10. Les pâtes à la cassonade Âmes sensibles à la gastronomie italienne, s'abstenir ! Il y a trois mois, les équipes d'On n'est pas des pigeons se sont intéressées aux pâtes... servies avec de la cassonade. En effet, avant-guerre, on n'utilisait pas la tomate sous forme de sauce dans notre pays.