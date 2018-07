Non, la planète Mars ne sera pas aussi grosse que la Lune ce vendredi

L'article a été partagé plus de 500.000 fois sur Facebook depuis sa publication il y a deux jours. Son titre : "Un événement cosmique qui n’arrive que tous les 35 000 ans : le 27 juillet 2018, la planète Mars sera aussi grosse que la Lune."

Le sujet a tout pour attirer l'attention et impressionner les lecteurs qui le partagent aussitôt sur les réseaux sociaux. Et pour cause, affirme l'auteur du texte : "C’est la première fois que l’humanité pourra observer ce phénomène exceptionnel." S'ensuit tout un jargon technique à même d'embrouiller le public.

Mais l'information, publiée sur le site scienceinfo.fr, est totalement fausse. Comme le signale Radio-Canada, il est truffé d'erreurs factuelles, à commencer par la distance Terre-Mars qui n'est certainement pas de "32 millions d'années lumières".

En réalité, la distance entre la Terre et Mars est variable. Fin juillet - ça c'est vrai - elle sera de "seulement" 57,6 millions de kilomètres. Un phénomène qui ne s'était plus produit depuis 15 ans. Dès lors, écrit la Nasa, la planète rouge sera particulièrement brillante dans le ciel entre le 27 et le 30 juillet prochains.

Site d'information parodique

D'autres indices auraient pu alerter les lecteurs attentifs. La page d'accueil de scienceinfo.fr propose d'autres articles aux titres farfelus, tels que "L’Éducation nationale met en place une cellule psychologique pour aider les enseignants à affronter la déferlante attendue de prénoms Kylian" ou encore "La Société Centrale Canine supprime (elle aussi) le mot race pour les chiens".

Avant de partager un article, mieux vaut donc en vérifier la source comme nous l'expliquions il y a quelques mois dans notre article "Six conseils simples pour démasquer les fausses infos sur internet" à retrouver en cliquant ici.