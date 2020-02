New York – Londres en moins de 5 heures, record battu grâce à la tempête Ciara

Avec la tempête Ciara, le Jet Stream exceptionnel a également amené un record exceptionnel: un Boeing 747-400 de la compagnie Bristish Airways a battu le record du trajet New York (Etats-Unis)-Londres (Royaume-Uni). L'avion de ligne a mis 4h56 pour relier les deux villes contre à peu près 6 heures en temps normal.

Les courants jets qui se trouvent en hautes altitudes, très puissants en ce moment sont à l'origine de ce record. Ces courants sont des vents qui soufflent d’ouest en est qui sont assez puissants en ce moment dû à la tempête Ciara qui a traversé l’Atlantique.

Ces courants jets sont des vents permanents, et les plus forts de la troposphère. À peu près horizontaux, ils peuvent dépasser 360 kilomètres par heure ce qui aide les avions dans le sens de la traversée de l’Atlantique. Voilà pourquoi généralement votre vol vers New-York dure à l’aller une heure de plus qu’au retour.

Les vents records ont établi un nouveau record pour un vol New York Londres qui a mis 4 heures 56 minutes avec un Boeing 747-400 explique le site Air plus news.