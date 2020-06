Nasa : un gigantesque nuage de poussière du Sahara traverse l’Atlantique

Ce sont des images observées par le satellite de la Nasa NOAA’s Suomi NPP. On observe un gigantesque nuage de poussière en provenance du désert du Sahara se déplacer au-dessus de l’océan Atlantique. Cet immense nuage de poussière a démarré son épopée le 13 juin dernier.

Près de 3200 km de parcours

Le 18 juin dernier, explique la Nasa, l’instrument de mesure du satellite a pu capturer une image de ce nuage de poussière, observant ainsi "une traînée de poussière brun clair au-dessus de l’océan Atlantique".

Colin Seftor, un scientifique de la Nasa a créé une animation pour suivre l’évolution et la trajectoire du nuage du 13 au 18 juin. Ce qu’il observe alors c’est "un énorme nuage de poussière saharienne qui s’est formé à partir de forts courants atmosphériques, qui a ensuite été emporté par les vents dominants de l’ouest et qui est désormais poussé à travers l’Atlantique et, peut-être jusqu’au au-dessus de l’Amérique du nord et du sud", indique le scientifique.

