"N’oubliez pas Maman et Papa" : des archéologues retrouvent une lettre au père Noël des années 1930 en France

Alors que le père Noël prépare ses rennes et son traîneau pour sa plus longue nuit de travail de l’année, c’est une trouvaille de circonstances qu’a faite une équipe d’archéologues français dans la ville de Strasbourg. Parmi plusieurs documents retrouvés sur le site d’anciens moulins, ils ont découvert une lettre adressée au gros bonhomme rouge et blanc. Selon les spécialistes, cette missive à destination directe du ciel date des années 1930.

Être archéologue c’est sans doute se réjouir de la moindre petite trouvaille. Mais quand les documents découverts collent avec la période de l’année, cela donne le sourire. "Si cette lettre n’arrivera pas à temps auprès de son destinataire… quel incroyable hasard que de la découvrir quelques jours avant Noël", se sont réjouis des chercheurs alsaciens sur Facebook, faisant état de leurs dernières trouvailles.