Les aficionados de la moustache et de la barbe du monde entier ont concouru à Anvers, samedi 18 mai, pour le très sérieux Championnat du monde de barbe et de moustache. Les participants arboraient fièrement leur coiffure parfois extravagante.

Moustache, ma belle moustache: Et le champion du monde est... - © Tous droits réservés

Plusieurs centaines de poilus ont participé à l’édition 2019 du concours dans des catégories telles que « moustache impériale » ou encore « barbe pleine naturelle de plus de 30 cm ».



Garey Faulkner, qui a remporté la troisième place dans la catégorie freestyle barbe complète, a déclaré qu’il essayait de toujours créer quelque chose de nouveau et de différent qui n’a jamais été fait chaque fois qu’il participe à une compétition.

Le gagnant dans la catégorie « freestyle » est Lucio Batista. « L’inspiration vient d’une légende de l’ours, son nom est Arney. Il a une octo-barbe et je me suis dit que je voulais essayer de voir si je pouvais faire une octo-stache. Cela n’avait jamais été fait auparavant et je voulais tenter le coup. »