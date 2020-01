Mars, Mercure, Vénus… Voyagez de planète en planète grâce à Google Maps

Observer la face cachée de la lune, survoler Mars ou faire le tour de Ganymède, le plus grand satellite de Jupiter… C’est possible dans Google Maps, comme le signale le Huffington Post. Le spectacle est saisissant : en quelques clics, on saute de planète naine en satellite naturel, de cratère en cratère.

Petite nouveauté dans cet outil disponible depuis 2017 : le passage d’une planète à l’autre se fait désormais avec une vue qui n’est pas sans rappeler un voyage dans l’espace digne de Star Wars. C’est un utilisateur du réseau Reddit qui a fait cette découverte, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Pour passer en mode "planète" dans Google Street view, il suffit de cliquer ici. Un menu déroulant sur la gauche de l’image propose une vingtaine de destinations à explorer sous toutes les coutures, ou presque.