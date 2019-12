Malaisie: AirAsia ouvre un restaurant qui propose uniquement les menus servis à bord de ses avions

AirAsia, la plus grande compagnie aérienne à bas prix d’Asie, a ouvert un restaurant plutôt particulier dans un centre commercial à Kuala Lumpur, en Malaisie. Le "Santan" est le premier fast-food à proposer uniquement la nourriture servie à bord des avions.

Face au succès rencontré par les menus en vol, la compagnie y a vu une opportunité de satisfaire leurs voyageurs. "Nous avons constaté un appétit important pour notre offre de menus en vol et c’est notre réponse à cette demande", a déclaré Catherine Goh, directrice générale de la marque, dans un communiqué de presse.

Le restaurant et le café disposent d’un menu intelligent, capable de recommander des plats populaires en fonction du temps et des habitudes de commande passées. Au menu, plats traditionnel à base de poulet ou de poisson, café, thés et desserts locaux, le tout pour un prix plutôt abordable : comptez entre 1,5 euro et 3,5 euros pour un plat.