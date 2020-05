Mais d'où vient cette photo de "renard de feu", un peu trop belle pour être totalement vraie

L’image est saisissante, profonde, lumineuse et sombre à la fois. Elle illustre toute la beauté de la nature et ne manque pas de fasciner. Postée ce samedi sur Twitter, elle est accompagnée de cette légende : "Le renard de feu, un des animaux les plus rares du monde".

Des milliers de "retweets" et de "j’aime", c’est le buzz assuré. De quoi faire pâlir d’envie le "Jardin Extraordinaire". Mais ce cliché qui semble presque trop beau pour être vrai est-il bien réel ? N’a-t-il pas fait l’objet de quelques manipulations pour le rendre encore plus fort ?

Ou quand une image somme toute insignifiante est l’occasion de présenter quelques outils en ligne pour distinguer le vrai du faux…

Retrouver la source d’une image

Nous avons d’abord soumis la photo à Faky, l’outil mis au point par la RTBF pour évaluer la fiabilité d’une info. Après quelques secondes, ce moteur de recherche spécialisé en fake news identifie 75 endroits sur internet où la photo a été postée. Principalement sur le site de buzz 9gag, mais surtout sur Reddit.

C’est bien Reddit qui nous sera le plus utile dans cette recherche. La plate-forme est très attentive à ceux qui se livrent aux "reposts", cette pratique qui consiste à republier une photo vue ailleurs, le plus souvent sans créditer l’auteur original.

La plupart des liens enregistrés par Faky et qui pointent vers Reddit ont été supprimés par les modérateurs du site. Il nous faudra donc utiliser l’outil TinEye, un peu plus performant sur ce coup-là.

Relier un cliché à son auteur original

TinEye, à la manière de Faky, propose de "faire une recherche par image pour trouver où celle-ci apparaît en ligne". Là encore, l’outil nous renvoie vers Reddit… et vers une page où la source est mentionnée.

Le cliché original a donc été mis en ligne le 22 février dernier par un certain "Keen Feed", de son vrai nom Sam Gaby comme on l’apprend sur son site internet découvert via son compte Instagram. Premier constat : l’image a été retournée. Sur la photo de base, le renard a la tête à gauche. Certes, c’est un détail, mais tout de même.

Autre constat, la couleur du pelage est bien moins saturée que dans la photo largement partagée sur Twitter. Si le poil du renard a bien des reflets roux, ils ne tendent pas pour autant vers l’orange à la manière du logo du navigateur internet Firefox.

Qui a modifié l’image ? Difficile de le savoir. Une des versions les plus anciennes de la photo modifiée se trouve sur 9gag.com avec cette légende, qui rappelle étrangement celle du tweet en français : "Fire fox. A very rare animal on our planet" ("Renard de feu. Un animal très rare sur notre planète").