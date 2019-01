Madrid: succès de foule pour la parade des Rois mages (vidéo)

Des milliers de familles ont envahi les rues de la capitale espagnole Madrid, samedi, pour assister au défilé traditionnel marquant la veille de la fête de l'Épiphanie. Cette fête chrétienne célèbre les trois Rois, Melchior, Gaspard et Balthazar, qui ont suivi une étoile brillante pour offrir des cadeaux à l'enfant Jésus : de l'or, la myrrhe et de l'encens.

En Espagne, et aussi dans de nombreux pays d'Amérique latine, on n'offre pas les cadeaux aux enfants à la Noël mais bien le jour de l’Épiphanie. Cela explique la popularité de la parade de la veille de l’Épiphanie auprès des petits Espagnols : les Rois mages magnifiquement costumés défilent sur des chars colorés en lançant des bonbons et des sucreries.

Madrid avait interdit aux véhicules lourds d'entrer dans le centre-ville et la police était en état d'alerte pour le défilé.