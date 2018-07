Macron-Chirac: quand les présidents deviennent supporters

On se souvient de cette photo de Jacques Chirac célébrant le troisième but français contre le Brésil lors de la finale de 1998. Voici désormais l'image d'Emmanuel Macron célébrant le premier but français face à la Croatie, en 2018.

On se souvient de cette photo de Jacques Chirac célébrant le troisième but français contre le Brésil lors de la finale de 1998. - © GABRIEL BOUYS - AFP

Fini le protocole, place aux bisous

Si l'on doit relever un point commun entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron, c'est la prise de contrôle de l'émotion au détriment du protocole. Le temps d'un instant, on oublie les courbettes et les serrages de mains. Place aux embrassades et aux câlins!

On se souvient de cette image de Jacques Chirac imitant le geste fétiche de Laurent Blanc : le bisou sur le crâne de Fabien Barthez. Sous une pluie battante, Emmanuel Macron a également mis de côté le protocole en étant encore plus tactile que son prédécesseur : il a enlacé la quasi totalité des joueurs et du staff au moment de la remise du trophée. Il s'est même laissé aller lui aussi à un baiser sur le crâne... de Kylian Mbappe.