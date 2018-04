Los Angeles: il tente de semer la police, quitte à rouler à contre-sens sur l'autoroute (course-poursuite)

On le sait, les Américains sont les spécialistes pour ce qui est de suivre et de filmer par hélicoptère les courses-poursuites les plus échevelées. Ce 12 avril, une de celles-ci a eu lieu sur diverses autoroutes californiennes, dans la région de San Bernardino et la vallée de San Fernando. Après avoir ouvert la portière pour jeter un coup d'oeil à l'arrière, le conducteur du véhicule volé n'a pas hésité à essayer de semer les autorités, qui le prenaient en chasse. Jusqu'à prendre une bretelle puis une autoroute en sens inverse.

Après plusieurs tentatives, la police a fini par maîtriser le fuyard (avec l'aide d'un chien policier) dans la nuit.