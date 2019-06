Les soldats américains appelés à repeindre le mur frontalier avec le Mexique

Fuchsia ou kaki ? Tout simplement noir ? Aux couleurs du drapeau américain ? Les soldats américains vont, à la demande du gouvernement, peindre le mur controversé à la frontière avec le Mexique pour notamment "améliorer son esthétique".

Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé dans un e-mail adressé mercredi au Congrès que les militaires allaient passer le mois à peindre une section du mur, en Californie, dans le "but premier" de l’embellir.

Le ministère n’a pas précisé la teinte retenue pour couvrir la couleur métallique, plus ou moins rouillée, qu’arbore aujourd’hui la barrière, quand elle n’a pas été décorée par des motifs d’artistes ou de manifestants. Mais il a noté que le ravalement "pourrait avoir un bénéfice pour les opérations" de sécurisation de la frontière. La peinture pourrait rendre plus difficile de grimper le long du mur, ou rendre les migrants plus visibles, écrit-il aux parlementaires.

Selon le Washington Post, le président Donald Trump a suggéré le mois dernier de choisir "un noir profond" qui absorbe la chaleur, afin de rendre le mur brûlant et impossible à escalader.

L’annonce de ces travaux a relancé la polémique sur l’usage du budget militaire pour construire le mur à la frontière sud des Etats-Unis.