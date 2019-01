Les salles pour se défouler et tout casser sont de plus en plus populaires en Chine

Les Anger Room chinoises ne nécessitent pas de grands moyens : des battes de Baseball et quelques bouteilles de verre font l’affaire. Au sol, des monticules de débris s’amoncellent. Toutes sortes d’appareils sont également à disposition des plus téméraires : horloges, ordinateurs, téléphones, cafetières, ou même des mannequins. Le mot d’ordre : casser. Tout casser.

Une pièce fermée, des bouteilles de verre, un bureau, du mobilier, une imprimante… et une demi-heure pour tout casser. Ce concept de « chambres de défoulement » rencontre de plus en plus de succès en Chine, mais aussi tout autour du globe…

Jin Meng est la responsable de l'établissement. - © Reuters

" Cela me fait tellement du bien de détruire ces bouteilles et de les voir exploser ", commente Qiu Siyu, un étudiant de 16 ans en colère contre les règles de son école. Pour Jin Meng, l’une des responsables de l’établissement, de tels endroits deviennent indispensables dans un monde toujours plus oppressant : « Nous constatons que c’est souvent l’occasion de tourner une page de sa vie. Nous avons eu une dame qui a apporté toutes ses photos de mariage ici pour les détruire par exemple. Nous sommes heureux de pouvoir fournir un endroit sûr où les gens peuvent évacuer leurs énergies négatives », se félicite-t-elle. Quant à l’impact écologique, les propriétaires du lieu permettent de le limiter autant que possible : « Tous les objets que nous proposons sont déjà hors d’usage. Une fois détruits, nos collaborateurs recyclent les objets détruits, y compris pour le verre », ajoute-t-elle.

Un concept décliné autour du monde

S’il intrigue, le concept n’est pourtant pas neuf. Ce genre de salles se retrouvent tout autour du globe. On parle par exemple de Rage Room au Canada, d’Anger Room aux Etats-Unis… ou de Fury Room en France. Chez ces derniers, des bureaux entiers sont mis à disposition de ces casseurs occasionnels. Plusieurs formules existent et sont variées, de la vaisselle à briser individuellement au mobilier d’appartement entier à détruire en groupe, à l’occasion d’une fête d’anniversaire par exemple. Pour les groupes les plus nombreux, une option apéro ou traiteur est même possible.