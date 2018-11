Les propriétaires d'un burger shop inventent le "Mac Ron" et font le buzz sur la toile

En matière de gastronomie, c'est souvent les images qui servent de promotion. Les photos de nourriture ont souvent le don de faire saliver les plus gourmands. Mais les propriétaires d'un fast food savoyard n'ont pas eu besoin de cela. Très inspirés, ils ont inventé la recette du "Mac Ron", un hamburger cher et visiblement pas très gras.

Pour faire fructifier son petit commerce, il n'y a parfois pas besoin de recettes élaborées. Anne-Sophie et Bertrand l'ont bien compris : ils ont créé le "burger de l'année". Ces propriétaire d'un burger shop en Haute Savoie ne pensaient pas que leur nouveau bébé, le "Mac Ron", lancé sur les réseaux sociaux le 24 novembre dernier, leur amènerait autant de visibilité.

Pour faire votre propre "Mac Ron", c'est simple. Prenez un pain, vide, "comme ça il ne se saliront pas les mains", précise la publication Facebook présentant la recette. Saupoudrez le tout d'un prix exorbitant, "30 euros toutes taxes comprises" et le tour est joué.

Résultat des courses, la publication présentant le met a dépassé les 1800 likes et a été partagée plus de 6500 fois. " C’est notre meilleure pub et celle qui nous a coûté le moins cher", ont commenté les gérants interrogés par le Dauphine. En attendant, ils décrivent le Mac Ron comme " une métaphore concrète de ce qu’on vit en France aujourd’hui".