Les "platistes" préparent une croisière en Antarctique pour prouver que le continent n'est qu'un mur de glace

Dans la liste des nombreuses théories du complot, on retrouve les croyances des platistes. « La Terre est plate, en forme de disque, entourée d’un mur de glace et recouverte d’un dôme ». Selon les adeptes, la NASA ment à l’humanité entière en affirmant que la Terre est ronde et ment aussi sur les voyages spatiaux.

La plus célèbre société de platistes, la « Flat Earth Society », a donc décidé d’organiser une croisière en Antarctique en 2020 pour prouver que le continent n’est qu’une grande barrière de glace.