Les moustiques préfèrent les buveurs de bière, les sportifs et les femmes enceintes

Il y a beaucoup de mythes qui circulent à propos des moustiques: ils seraient attirés par le sang sucré, les blondes ou les peaux pâles... Rien de tout cela ne semble tenir l'épreuve de la vérification scientifique. Mais il y aurait bien des facteurs qui accentueraient le risque d'être piqué: les arômes, le dioxyde de carbone exhalé, les couleurs et ... la bière!

C'est en tout cas ce qui ressort du travail de Timothy Wineguard, qui dans "The Mosquito" retrace dans une narration le résultat de la recherche scientifique sur ces insecte maudit, et dont Business Insider a tiré la vidéo didactique ci-dessus.

Pourquoi cette attirance pour les buveurs de bière? Bien que l'auteur explique qu'on ne puisse en être sûr, il semblerait que cette consommation provoque une augmentation de la température corporelle, et que les moustiques seraient attirés par une surface plus chaude. De plus, la bière contiendrait des substances que ces insectes peuvent sentir sur de longues distances... et apprécient particulièrement. Une expérience menée au Japon en 2002 l'avait montré formellement: le pourcentage de moustiques atterrissant sur des volontaires a augmenté de manière significative après l'ingestion de bière par rapport à avant l'ingestion.

Mais ce n'est pas le seul critère qui ressort du livre: le groupe sanguin est également déterminant. Ceux qui ont le type 0 sont ainsi piquée deux fois plus que ceux qui ont le groupe A ou B.

D'autre part, les sportifs sont également une cible de choix. Ici aussi, la température corporelle élevée joue un rôle mais aussi l'excès d'acide lactique, la transpiration et une plus grande production de dioxyde de carbone.

Les parfums (déodorants, savons, etc.) les attireraient également, de même que les couleurs vives.

Enfin, les femmes enceintes encourent deux fois plus de risques d'être piquées. Il faut dire qu'elles produisent plus de dioxyde de carbone et ont une température corporelle plus élevée....