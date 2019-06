Les lacs du Connemara diffusés pendant une semaine sur une radio flamande : pari (presque) tenu

Nous vous en parlions le 19 juin dernier : la radio flamande Q-Music avait pour projet de diffuser "Les lacs du Connemara", la célèbre chanson de Michel Sardou, sans pause pendant une semaine entière. Le record devait durer du 24 au 28 juin. Mais les organisateurs ont changé d’avis et fixé la durée du record à 24h (ce qui constitue malgré tout une performance jamais tentée jusqu’alors). Le top départ a été donné aux alentours de 20h ce jeudi 27 juin.

Sachant que le tube de Michel Sardou fait 6 minutes et que la diffusion a duré 24h et 16 minutes exactement, les auditeurs ont pu scander plus de 240 fois "terre brûlée au vent. Des landes de pierre…" Le tout, comme le veut la tradition chez Q-Music, en agitant au-dessus de sa tête un foulard blanc. Le résultat, comme le note France Inter sur son site internet ce samedi, prend la forme d’un "moment de grâce" un peu "gênant".

"Chacun y allait de sa méthode : l’un, seul face à la caméra fait un moulin avec son bras, cherchant un regard amical qui viendrait l’aider. Deux autres, probablement amies, synchronisent la rotation du foulard et changent régulièrement de bras, pour ne pas s’épuiser", racontent nos confrères de France Inter. Nous ne pourrons pas vérifier si la description est correcte… la rediffusion de l’événement n’était pas disponible sur YouTube à l’heure d’écrire ces lignes.

Le climax de l’événement, c’était évidemment la "foute party" (la "mauvaise fête"). Un événement organisé depuis plusieurs années par Q-Music où la chaîne diffuse le meilleur du pire de la musique. Dans ce spectacle, les Lacs du Connemara occupent évidemment une place de choix, comme en témoigne la vidéo ci-dessous.