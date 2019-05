Les images impressionnantes d'une tyrolienne géante installée sur la Tour Eiffel

Le câble survole le Champ de Mars et relie pendant une minute, le deuxième étage de la Tour Eiffel à la place de l’École militaire. Avec ses 800 mètres de descente à 115 mètres au-dessus du sol, le parcours permet aux téméraires qui s’élancent d’atteindre la vitesse d’environ 90 km/h, soit la vitesse moyenne d’une balle de tennis.

Cela commence à devenir une tradition. Pour la deuxième année consécutive et à l’occasion du Tournoi de Tennis Roland Garros qui se déroule à Paris, une tyrolienne géante a été installée au deuxième étage de la Tour Eiffel. Cette attraction éphémère vient également marquer les 130 ans du plus célèbre édifice parisien.

Tout le monde n’aura malheureusement pas l’occasion de profiter de ces sensations fortes puisque seuls 260 participants ont été tirés au sort grâce à un concours sur les réseaux sociaux organisés par l’un des sponsors de l’événement sportif.

"On a l’impression que cela va aller très vite mais en fait il y a du temps. C’est génial parce qu’on a le temps de profiter longuement et de voir tout le paysage", confie l’une des grandes gagnantes. "C’est super excitant et unique".

Cette tyrolienne baptisée "Smash" restera accessible pendant la durée du tournoi de Roland-Garros qui s’achève le 2 juin.