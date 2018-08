Les hommes des cavernes des temps modernes, la nouvelle tendance Youtube

Mais la dernière tendance sur YouTube est un peu étrange. Regarder un homme au torse et pieds nus construire une cabane en n’utilisant que des outils traditionnels qu’il a confectionnés lui-même, et ceci pendant quatorze longues minutes dans un silence total, n’est certainement pas quelque chose qu’on a l’habitude de voir. Il n’y a pas de fond sonore, pas d'explications, et il ne regarde jamais la caméra. Toutefois, cette vidéo a réussi à générer 54 millions de vues. Chose qui est plutôt surprenante.

Mais qui est au juste ce “Il” qui bâtit des cabanes, des fours traditionnels, des arcs et des lances en bois, et attrape des crevettes en utilisant un piège construit à base de canne d’avocat? Pendant très longtemps, son identité est restée un mystère. On le connaissait simplement comme l’homme derrière la page YouTube "Primitive Technology".

Il a créé celle-ci en 2015, et elle compte aujourd’hui 39 vidéos, et 8,5 M d’abonnés. Sur sa chaîne, il précise qu'il habite au nord de Queensland en Australie, qu’il ne vit pas dans la nature, mais qu’il prend simplement plaisir à construire divers outils, machines, et armes selon le concept de la technologie primitive. Il explique celui-ci comme étant: