Les gardes suisses vont recevoir des nouveaux casques. Actuellement, ils sont fabriqués à main et en métal. Les nouveaux seront imprimés en 3D et en plastique, ils pèsent moins lourds et sont plus confortables, selon le responsable du projet Peter Portmann.

Celui-ci a remis 40 exemplaires au commandant de la Garde suisse pontificale, Christoph Graf, quelques jours avant l'assermentation. Ce dernier aime surtout "la perfection" du casque.