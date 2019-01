Les femmes qui dorment avec un chien auraient un meilleur sommeil que celles qui dorment avec un homme

C'est bien connu : le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais une récente étude américaine laisse entendre qu'ils serait surtout un partenaire idéal durant la nuit pour les femmes. Cette recherche, à l'initiative de chercheurs du Canisius College, démontre que le sommeil d'une femme est moins mis à mal lorsqu'elle dort avec son compagnon à quatre pattes que lorsqu'elle partage sa nuit avec un humain à ses côtés.

Certains maîtres sont très sévères avec leur boule de poil. Interdiction de grimper sur les fauteuils, obligation de s'essuyer les pattes en rentrant du jardin ou encore horaires de sorties très strictes sont parfois au menu de la journée de nos compagnons canins. D'autres sont plus laxistes et laissent parfois leur chien monter sur leur lit et dormir avec eux. il semblerait que ce type de pratique puisse avoir un impact positif sur le sommeil de ces dames.

D'après un étude provenant tout droit des Etats-Unis et réalisée sur base d'un questionnaire envoyé à 962 femmes majeures, partager son lit avec son chien pourrait prévenir les insomnies.

Le chien, meilleur compagnon de nuit que le chat

Cette enquête démontre d'abord que passer la nuit avec son chien est plus courant que la partager avec son chat. Elles sont 55% à dormir avec leur amis canin contre seulement 31% pour les petits félins. Mais 57% des femmes ayant répondu au sondage font lit commun avec un humain, à deux "pattes, donc.

Globalement, cette recherche montre que nombreuses sont celles qui éprouvent des problèmes liés au sommeil. L'étude s'est centrée sur la possession d'un chien ou d'un chat et où celui-ci passait ses nuits. De cette façon, les chercheurs ont pu établir s'il existait un lien entre les conditions de sommeil de l'animal et celles de sa propriétaire.

Les résultats montrent que celles qui ont un chien vont dormir et se réveillent plus tôt que celle qui ont un chat.

"Confort" et "sécurité"

De forts sentiments de confort et de sécurité sont associés à une nuit passée avec un chien, selon les résultats du sondage. Les interviewées déclarent que leur sommeil est moins perturbé lorsqu'elle dorment avec un canidés qu'avec un homme de chair et d'os.

Les chats n'ont visiblement pas une aussi bonne réputation puisqu'ils sont perçus comme "aussi dérangeant" qu'un partenaire humain.

En attendant, posséder un chien et lui prêter son lit est-il le remède ultime pour lutter contre l'insomnie ? Difficile à dire mais si vous êtes une femme, il ne vous reste plus qu'à tenter l'expérience. Gare aux léchouilles.