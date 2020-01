Les enfants russes peuvent désormais rouler en tank

Une nouvelle attraction vient de faire son apparition dans le plus grand parc de Moscou, le parc Sokolniki. Les visiteurs peuvent désormais conduire des chars sur une piste de course. "C’était une tentative pour éloigner les enfants des smartphones, des tablettes et les ramener à une sorte d’enfance que nous avions avant lorsque nous utilisions nos mains, explique Sergi Akimov, le créateur. C’était notre tâche – un enfant doit venir, s’asseoir à l’intérieur, saisir les leviers et voir à quoi cela ressemble, comment il se sent de le conduire." Les modèles de tank sont miniatures, avec assez de place pour un adulte et un enfant. Ils sont inspirés des chars soviétiques T-34 de la Seconde Guerre mondiale. Evidemment, ces appareils sont destinés au jeune public, ils ne peuvent donc pas tirer. Cette expérience séduit les visiteurs. "J’ai vraiment bien aimé, raconte Andrei, un jeune garçon. Plus tard, je serai un conducteur de char." "Je pense que c’est notre histoire. Nos grands-pères ont combattu dans de tels chars et ont apporté la paix dans le monde entier. Les voitures n’ont pas d’importance ici. Seuls les chars en ont !", ajoute Sergei Levin, le père d’Andrei.