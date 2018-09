Les chaussures les plus chères du monde : 17 millions de dollars

Une paire de chaussures, faite de cuir, de soie, d'or et de diamants, est proposée à la vente à Dubaï pour la somme de 17 millions de dollars, un record absolu, selon les organisateurs.

La paire d'escarpins à talons aiguilles est exposée depuis mercredi au Burj al-Arab, l'un des palaces de la cité-Etat du Golfe qui cherche constamment à battre tous les records.

Les chaussures ont été conçues en Italie et imaginées par Maria Majari, créatrice pour la marque "Jada Dubaï" : "Il y a deux diamants parfaits de catégorie D, de 15 carats chacun : ce sont les plus rares donc les plus chers. Et il y a aussi 236 diamants plus petits, qui sont aussi des diamants parfaits."

"Dubaï est une ville de millionnaires et de milliardaires. Il y a un marché potentiel dans toute la région du Golfe et (particulièrement) en Arabie saoudite" pour ce type de produits, explique Hemant Karamchandani, le joaillier derrière cette création.