Les cartes de footballeurs Panini, une passion indémodable

Déchirer le paquet, prendre l’image et la coller. Benjamin est un véritable fan des albums Panini de footballeurs. Il raconte.

Un plaisir d’enfance. Pour Benjamin collectionner les cartes de footballeurs Panini et remplir les albums est très satisfaisant. Depuis son plus jeune âge, il assouvit cette passion si particulière.

Un album à 900 euros

Depuis près de 60 ans, la marque italienne réjouit les petits et les grands enfants grâce à ses albums. Le rituel d’ouverture du paquet d’images est très important puisqu’il faut prendre garde à ne pas déchirer les cartes. De plus, il faut également veiller à la façon dont on décolle l’image avant de la recoller dans l’album. "On retrouve des plaisirs qu’on avait quand on était enfant", explique Benjamin.

Cette année, Benjamin est bien décidé à compléter l’album Panini de la Coupe du monde 2018. Un mathématicien gallois a estimé qu’il faudrait près de 900 euros afin de le compléter.