Les bracelets de festivals peuvent être dangereux pour la santé.

A votre bras, un bracelet de Rock Werchter, Dour ou encore du festival Les Ardentes... ces morceaux de tissus pour montrer votre amour de la musique. Effet de mode ou fierté de tous les "fanas" de festivals, vous le gardez précieusement pendant des semaines/mois/années à votre poignet. Mais bien que joli, ces bracelets sont aussi un foyer à bactéries.

Danger de furoncles et infections

Une étude réalisée en 2015 par Allison Cottell, docteure en biologie à l'université de Surrey sur les dangers des bracelets de festival refait surface ces derniers jours. La chercheuse a analysé deux bracelets portés depuis 2013 par des festivaliers du Reading Festival. D'après ses recherches, ils contenaient près de 9.000 bactéries (dont des staphylocoques). C'est 20 fois plus que sur nos vêtements en temps normal. Mais rien d'étonnant quand on sait qu'on cuisine avec, qu'on se lave avec, qu'on a des relations sexuelles avec, qu'on caresse son chat avec... Autant de petites habitudes de la vie qui font des bracelets un nid à bactéries.

Le problème ne vient pas des bactéries elles-mêmes, mais bien de leur concentration. En grande quantité sur le petit bout de tissu à votre poignet, elles peuvent plus facilement infecter une peau entaillée, voire provoquer des maladies plus graves.

"Ils peuvent causer des furoncles et des infections sur des coupures et des écorchures, voire une forme d’intoxication alimentaire aiguë s’ils sont ingérés", expliquait à l'époque Allison Cottell.

Le risque principal des bracelets, selon Allison Cottell, est la transmission des bactéries qui s'y trouve à des personnes pus faibles. Dans le milieu hospitalier ou agroalimentaire, où les risquent sont plus grands, il est recommandé de ne pas en porter.

Que faire ?

Le festival vient de se terminer, le bracelet est encore comme neuf. Mais pourtant, il est déjà contaminé par des centaines de bactéries. Les staphylocoques in vivo (en milieu vivant) mettent seulement 5 heures pour se développer. Et au fur et à mesure que le temps passe, ils se reproduisent de plus en plus rapidement.

Le bracelet c'est avant tout le souvenir du festival. Mais au lieu de le garder au poignet, accrochez le au mur, enroulez-le autour d'un poteau ou d'un pied de bureau, faites en une horloge originale, collez les sur votre abat-jour ou faites en des portes-clés. Autant de moyens pour gardez ces beaux bracelets sans nourrir une colonie de bactéries sur ses bras.