Les adeptes du joint rassemblés pour la 1ère "Cannabis Cup" du Mexique

Huile essentielle, gâteaux ou cosmétiques: quelque 250 amateurs de cannabis, venus de plusieurs pays d'Amérique latine et des Etats-Unis, ont pris part dimanche à la première "Coupe Cannabique" organisée au Mexique, un pays ravagé par le trafic de drogue, où l'usage récréatif de la marijuana reste prohibé.

Un événement non autorisé

Organisé à Guadalajara (ouest), l'événement non autorisé réunissait des associations et des militants venus du Mexique, mais aussi d'Argentine, d'Uruguay, du Chili et des Etats-Unis. Ils militent pour la culture du cannabis à des fins personnelles.

Sur un terrain à l'air libre situé aux abords de Guadalajara, une vingtaine de stands proposaient revues, pétards, pipes de verre et même produits de beauté.

Augmenter la puissance de l'orgasme des filles

Sur son stand de cosmétiques, Leticia Coria vend des savons, des pommades et... des lubrifiants sexuels censés "augmenter la puissance de l'orgasme des filles", argumente la vendeuse. En plus, "c'est comestible", ajoute-t-elle.

Un peu plus loin, un pâtissier amateur propose des desserts au cannabis. Avec un seul morceau de ce genre de gâteau, "si tu fumes occasionnellement, tu vas vivre un trip qui va durer longtemps", affirme Jorge, qui préfère ne pas donner son nom de famille. Les effets peuvent "durer de 8 à 12 heures", détaille-t-il.

Le Mexique a légalisé l'usage médical de la marijuana

Lors de cette "Coupe cannabique", des spécialistes évaluaient par ailleurs la qualité de 15 types de graines et d'une vingtaine d'extraits de cannabis, en étant attentifs à la texture, l'arôme, la saveur, ainsi qu'à l'absence de champignons et de pesticides.

L'an dernier, le Mexique a légalisé l'usage médical de la marijuana, mais pas son usage récréatif.

En janvier, le ministre mexicain du Tourisme avait toutefois proposé de procéder à une telle légalisation dans les Etats les plus touristiques du pays, la Basse-Californie du Sud et le Quintana Roo, afin d'enrayer la hausse des violences liées au trafic.

Des cartels de la drogue particulièrement violents se disputent au Mexique la production et le trafic de marijuana et d'autres stupéfiants, afin de desservir le premier marché du monde, les Etats-Unis.