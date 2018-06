Le Turkménistan revendique le record de la plus grande leçon de vélo

Le Turkménistan, pays autoritaire et reclus d'Asie centrale mais habitué des records du monde insolites, a revendiqué lundi une nouvelle prouesse en organisant un événement public massif destiné à convaincre la population des bienfaits du cyclisme.

Les médias d'Etat turkmènes ont rapporté que le Guinness des records avait attribué à l'ex-république soviétique le record de la "plus grande leçon de sensibilisation au cyclisme" avec 3.246 participants réunis vendredi.

La leçon avait pour thème la sécurité routière et incluait une leçon sur le cyclisme, selon le journal d'Etat Netralnyï Turkmenistan.

Dimanche, le président turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov avait lui-même parcouru 8,5 kilomètres à vélo dans le cadre d'un événement public destiné à promouvoir le cyclisme.

Le Turkménistan est à l'origine d'une initiative à l'ONU destinée à créer une journée mondiale du vélo. Cette initiative a été soutenue par 193 pays à l'Assemblée générale et la date a été fixée au 3 juin.

Le pays affirme détenir les records de la plus grande sculpture d'une tête de cheval, du plus large parc aquatique, du plus grand nombre de personnes chantant en canon, de la plus grande roue dans un espace clos ou encore de la ville contenant la plus grande concentration au monde de bâtiments en marbre blanc, à Achkhabad, sa capitale.