Le troupeau d'un éléphanteau retrouvé trois ans plus tard grâce à son ADN

Secourue en septembre 2017, puis réhabilité au Burkina Faso, l’éléphante Nania pourrait bien retrouver les siens. Alors qu’elle a été retrouvée seule, déshydratée et errant près d’un village à seulement trois mois, des experts américains sont sur le point de confirmer l’existence de son troupeau d’origine dans une plaine d’Afrique de l’Ouest. Les analyses ADN du pachyderme ont permis de remonter la trace de sa famille.

Nania, qui signifie "volonté" en dioula, l’une des langues burkinabée n’est donc plus orpheline. C’est grâce à 17 échantillons d’excréments de l’éléphante, aujourd’hui âgée de trois ans, mais aussi d’éléphants sauvages ayant traversé le parc national des Deux Balés que les scientifiques du Centre de biologie de la conservation basé à Seattle, au sein de l’Université de Washington, ont pu faire le lien entre l’animal et ses congénères.

"La maman de Nania était en vie ! L’ADN mitochondrial dont chaque être vivant hérite uniquement de sa mère et qui permet ainsi d’étudier ce lien de filiation, avait parlé", relate-t-elle sur le site de l’organisation .

Financées par le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), ces recherches sont longtemps restées sans réponses jusqu’au mois de février 2021. "Notre meilleure inférence est que Nania est la fille de l’éléphant qui a produit l’échantillon de crottin 21", reçoit alors Céline Sissler-Bienvenu, directrice IFAW France et Afrique Francophone. Son sang ne fait qu’un tour et son émotion est palpable.

"Un parent doit partager 50% de ses allèles avec sa fille. Donc, ce que nous essayons de faire, c’est de voir si, dans chacun de ces groupes familiaux, nous avons un parent et une progéniture, un frère ou une sœur, ou un demi-frère ou une demi-sœur de Nania", explique Sam Wasser, qui a dirigé les recherches.

"Le fait que nous ayons potentiellement trouvé non seulement sa mère mais aussi, selon toute vraisemblance, sa grand-mère et sa tante est incroyable et vraiment fascinant", se réjouit Céline Sissler-Bienvenu.

Une espèce en danger d’extinction

Au-delà de ses liens de filiation avec d’autres éléphants du parc national, les analyses ont permis de connaître l’espèce exacte de Nania. Il s’agit d’un Loxodonta Cyclotis, un éléphant de forêt en danger critique d’extinction.

►►► À lire aussi : L’éléphant, pilier essentiel de la nature, de plus en plus menacé de disparaître

On estime actuellement que 6800 éléphants sauvages vivent au Burkina Faso et dans la région environnante. Ce chiffre pourrait bien être revu dans les mois à venir puisque l’IFAW prépare un grand recensement des pachydermes dans la région.

Grâce aux sauveteurs, le parc des Deux Balés sera peuplé d’un éléphant supplémentaire. "Il s’agit de la première tentative connue de réunir un éléphanteau d’Afrique avec son troupeau sauvage grâce à l’analyse ADN, précise en tout cas Céline Sissler-Bienvenu. Sa remise en liberté réussie dans la nature pourrait renforcer la population d’éléphants de forêt sauvages en Afrique, les aider à croître à l’avenir et confirmer l’approche d’IFAW selon laquelle chaque animal compte."