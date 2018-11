Le tournage de "Bad Boys 3" réalisé par les Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah commence à Hollywood

Les réalisateurs anversois Adil El Arbi et Bilall Fallah sont en Californie pour débuter le tournage de leur premier film américain.

Will Smith et le duo El Arbi-Fallah ont entamé le travail

Il aura fallu 15 ans à Sony pour finaliser le budget et lancer la production de Bad Boys 3 avec Will Smith dans le rôle de Mike, et Martin Laurence dans celui de Marcus.

Évoqué depuis 2008, ce troisième opus a été reporté et le réalisateur d'abord pressenti, l'Américain Joe Carnahan, avait claqué la porte en 2017.

Sony s'est alors tournée vers le duo de réalisateurs belges de, notamment, "Black" (2015) et "Patser" sorti en janvier dernier et qui avait montré la face "souterraine" d'Anvers.