Le télétravail vu d’une toute autre perspective… à flanc de falaise

Cela fait maintenant plus d’un an que le coronavirus est venu chambouler nos habitudes de vie. Le télétravail est devenu la norme pour bon nombre d’employés à travers le monde. Si beaucoup ont dû s’adapter à un nouvel environnement de travail, certains, à l’instar de Jason Griffin, ont décidé de faire de leur environnement de travail, un lieu insolite.

Pour lui, les habitudes de travail seront, à l’avenir, complètement différentes que ce que l’on a connu jusqu’à présent. "La tradition des cinq jours de travail dans un bureau, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, c’est fini. Ça n’existe plus. […] Tout sera bien mieux à l’avenir", souligne Jason Griffin. Alors autant en faire quelque chose d’insolite, d’aventurier.

"Aujourd’hui nous poussons la technologie à ses limites", a déclaré Jason Griffin. Du haut de ce rebord, "je vais travailler toute la journée. Prendre et passer des appels, interagir avec le reste de l’équipe", souligne le trentenaire.

Cet Ecossais de 34 ans a décidé d’installer son bureau à flanc de falaise, surplombant la mer d’Irlande. L’espace semble spartiate et peu pratique pour la pause-café mais la vue est imprenable. Consultant en centre d’appels, c’est ici que Jason Griffin a décidé d’installer ses quartiers.

Concrètement la technique n’est pas simple. Il y a beaucoup de travail avant de… se mettre au travail. Il faut être particulièrement bien équipé et harnaché pour entamer une descente en rappel de quelques mètres. Et ce dans le but d’atteindre une sorte de planche en tissu qui tient au poids du corps, suspendue au-dessus du vide.

Mais une fois installé, Jason Griffin l’assure, il peut travailler (presque) normalement. En tout cas, le consultant l’affirme, l’agencement de ses nouveaux locaux lui convient à la perfection.