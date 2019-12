Le surdoué de neuf ans Laurent Simons quitte l'université

Être surdoué, ce n’est pas seulement avoir un QI élevé - Brut. - 07/01/2019 2,28 % de la population mondiale serait surdouée. Connaissez-vous le point commun entre Patrick Poivre d’Arvor, Cindy Crawford, Arthur Rimbaud et Shakira ? Ils seraient tous surdoués. Mais être surdoué, ce n’est pas simplement être le premier de la classe. C’est en tout cas ce qu’explique la psychologue clinicienne et psychothérapeute Jeanne Siaud-Facchin. “Être surdoué, c’est d’une certaine façon, avoir une forme d’intelligence qui va fonctionner un peu différemment.“ Comprenez qu’une personne surdouée n’est pas seulement douée d’une grande compréhension et d’une logique implacable. En effet, elle est aussi caractérisée par une grande sensibilité et un besoin fort de "faire bouger les choses", de changer le monde. 2,28 % de la population mondiale auraient le privilège d’être surdoués. En théorie, il faut réaliser un test du Quotient Intellectuel (QI) pour savoir si l’on est surdoué. Ce test est composé d’une série de défis qui permettent de jauger la logique mais aussi l’émotivité et la personnalité d’un individu. La moyenne du test est de 100. Ainsi, toute personne ayant un score supérieur ou égal à 130 est dite surdouée.