Le site web "trumphotels.org" était disponible, quelqu'un l'a acheté, pour en faire ceci...

Un avocat américain plein d'humour, Loren Collins, a enregistré le nom de domaine "trumphotels.org" pour transformer celui-ci en un site critique sur la politique de Donald Trump en matière d'immigration raconte le site américain Gizmodo.

Présenté comme un véritable établissement, ce "Trump Hôtel" où "on parle espagnol" est "enfant admis" et équipé d'"un accès handicapé". Autant d'allusions à la façon dont les migrants et leurs enfants ont été traités aux Etats-Unis ces dernières semaines.