Le site pornographique PornHub attaqué en justice par un malentendant à cause de l'absence de sous-titres

Un américain souffrant de problèmes auditifs, Yaroslav Suris, vient de déposer devant un tribunal de Phoenix en Arizona un recours collectif contre le site pornographique Pornhub, relate TMZ. En cause l'absence de sous-titres systématiques dans les vidéos pornos diffusées par ce site, l'un des plus populaires au monde.Le plaignant, affirme dans son réquisitoire que l'absence de sous-titres dans les clips Pornhub va à l'encontre de la loi fédérale sur les personnes handicapées en vigueur aux Etats-Unis depuis 1990 (l'Americans with Disabilities Act, également connu sous le nom de ADA).

Des textes interprétatifs et descriptifs

Pour étayer sa thèse de discrimination envers les sourds et les malentendants, Yaroslav Suris cite en exemple de nombreux clips dont il n'aurait pu prendre la pleine mesure à cause de sa surdité comme "Policière sexy fait parler le témoin". Beau joueur et s'appuyant sur son propre exemple, Suris ajoute également que les personnes sourdes et malentendantes seraient bien plus susceptibles de s'abonner à la version Premium du site si des sous-titres étaient systématiquement affichables. Dans son recours collectif Suris demande donc à Pornhub de systématiquement proposer des sous-titres ainsi que des dommages et intérêts dont le montant n'a pas été dévoilé.

De son côté Pornhub, via un communiqué de son vice-président Corey-Price rappelle que Pornhub a annoncé en juin 2018 une section dédiée dans laquelle environ un millier de clips seraient adaptés. Chacun disposant d'une texte interprétatif et descriptif afin d'améliorer l'expérience des personnes n'étant pas en mesure d'entendre correctement le son d'origine. Le but étant également de transmettre les changements émotionnels des acteurs impactant la narration.