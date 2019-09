Le Qatar à l'heure bleue: une rue repeinte pour rafraîchir Doha

Un tronçon de chaussée a été peint d'un bleu vif à Doha, capitale du Qatar, pour tenter de refroidir la surface du macadam et de réduire la température environnante qui flirte avec les 50 degrés Celsius dans ce pays du Golfe, hôte du prochain mondial.

L'essai intervient à trois ans de la phase finale de la Coupe du monde de football 2022 qui se jouera en hiver pour éviter les chaleurs torrides de l'été.

Le tronçon de 200 mètres de la rue Abdallah ben Jassim, entre le marché Souq Waqif et le front de mer, a été enduit d'un pigment bleu réfléchissant d'un millimètre d'épaisseur.

L'Autorité des travaux publics se donne 18 mois pour vérifier si la nouvelle surface fait effectivement baisser la température et contribue à réduire la chaleur dans la zone alentour.

"Nous avons un environnement où les températures sont plus élevées dans l'arrière-pays, ce qui est évidemment inconfortable", explique à l'AFP Alex Amato, responsable de l'organisme public Qatar Green Building Council.

"Au lieu d'avoir une route noire qui absorbe beaucoup la chaleur, vous avez une route qui réfléchira une partie de la chaleur", ajoute-t-il.

Des systèmes de pavage à froid similaires ont été testés ailleurs, notamment à Los Angeles (Etats-Unis).

Planter des arbustes

Comme le Qatar, le Japon cherche à atténuer les effets de températures élevées alors qu'il se prépare lui aussi à accueillir des événements sportifs de premier plan comme la Coupe du monde de rugby cette année et les Jeux olympiques de l'été 2020.

Les autorités de Tokyo ont annoncé qu'elles installeraient également des revêtements routiers réfléchissants à travers la capitale pour lutter contre les températures estivales élevées.

La ville plantera également des arbustes pour aider à absorber la chaleur.

Le goudron et le ciment absorbent l'énergie solaire le jour et la libèrent la nuit. Les villes sont ainsi plus chaudes que la campagne environnante, les bâtiments et les rues agissant comme un énorme puits de chaleur.

Les autorités qataries espèrent que les surfaces bleues de Doha absorberont moins le rayonnement solaire et réfléchiront les ultraviolets, réduisant ainsi la température locale pour les piétons et les automobilistes.

Un affichage numérique sur le projet expérimental de Doha montre que la surface traditionnelle était de 6 à 10 degrés plus chaude que la chaussée couverte.

"Peut-être que nous ne pouvons pas réduire la température pendant toute l'année, mais nous pouvons certainement prolonger la période pendant laquelle les gens peuvent utiliser les espaces extérieurs", assure M. Amato.