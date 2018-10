Le premier restaurant sous-marin ouvrira en Norvège en 2019

Voici une petite révolution qui devrait plaire aux fins gourmets comme aux amateurs de plongée sous-marine : un restaurant immergé, avec vue dans la mer. Ce projet baptisé "Under" est construit en Norvège et sera achevé au printemps 2019.

Concrètement, cette structure est une énorme dalle de plus de 33 mètres de long a été posée à l'oblique dans la mer du Nord en juillet 2018. Si nous connaissions déjà Nemo 33 à Bruxelles, ce nouveau projet est d'une bien plus grande envergure puisqu'il pourra accueillir environ 100 visiteurs dans ses 3 étages qui couvrent une surface intérieure de 500 mètres carrés.

Cerise sur le gâteau, une vue panoramique à 11 mètres dans les fonds marins, autant dire que les convives se délecteront au plus proche de la faune sous-marine.

Une longue construction

Il a fallu 6 mois pour construire ce restaurant original, juste à côté d'une péniche près de la côte. Placé avec un ascenseur à bateaux, cet énorme monolithe a été immergé avec 18 points d'ancrage.

Plus de la moitié de la structure est sous l'eau. Les visiteurs la rejoignent depuis une passerelle qui démarre de la côte jusqu'à l'entrée du restaurant.

Mais plusieurs défis se sont posés aux constructeurs lors de la mise dans l'eau du bloc, c'est pourquoi ils ont du adapter la sctructure : "Le premier problème est la pression de l'eau, car nous sommes à cinq mètres de la surface, mais le plus gros défi est les vagues. Le vent et les vagues sont extrêmes ici. Pour résister à toutes ces forces, le bâtiment est légèrement incurvé, donc elle peut mieux supporter les vagues et elle est épaisse", a expliqué Rune Gasdal, l'architecte qui a mise au point ce projet, interrogé par CNN.

Pour déguster un repas dans ce restaurant unique au monde, il faudra encore être un peu patient mais sachez d'ores et déjà que les réservations seront ouvertes à partir d'avril 2019. Néanmoins, la capacité d'accueil du lieu sera limitée pendant les premiers mois d'ouverture.