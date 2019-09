Le premier gin au monde "au chou de Bruxelles" fait le buzz au Royaume-Uni

Il n'est annoncé que pour les fêtes de fin d'année, et pourtant il fait déjà le buzz outre-Manche: toute la presse britannique s'est emparée du phénomène du "'World's first' Brussels sprout gin", lisez le premier gin au monde au chou de Bruxelles.

Il s'agit en fait d'un produit mis au point par la distellerie Summerhall d'Edinbourg, qui produit le "Pickering's Gin", une référence pour les amateurs. Depuis 2016, la distillerie a eu l'idée géniale pour les fêtes de Noël de proposer des boules à mettre sur le sapin... remplies de gin. Une idée qui avait rencontré un succès immédiat, puisqu'elles avaient été épuisées en tout juste 82 secondes lors de leur lancement en 2016.

Cette année, la distillerie a misé sur une série de six boules aux couleurs vives et au parfum original: canneberges, clémentine de Noël, poire à la cannelle, prune et gingembre, pudding aux figues et donc... le "premier gin au monde" au chou de Bruxelles.

Une annonce qui a immédiatement provoqué un déluge de récations sur les réseaux sociaux, avant que la presse ne s'empare du phénomène