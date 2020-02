Le plus beau bâtiment résidentiel du monde est en France

Montpellier : l'Arbre blanc élu plus beau bâtiment du monde - 26/02/2020 Le plus beau bâtiment résidentiel du monde est à Montpellier. C’est l’Arbre blanc qui a été élu par le site spécialisé en architecture ArchDaily. Cet immeuble contemporain a vu le jour au printemps 2019 sur les bords du Lez. Et vous, aimez-vous ou pas cette tour insolite ? Jérôme Gaussen et Sylvie Bonnet vous ont posé la question. Retrouvez-nous sur : Notre site web http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ Notre page Facebook https://www.facebook.com/France3Occitanie/ Nos comptes Twitter https://twitter.com/France3MidiPy https://twitter.com/F3Languedoc Notre Instagram http://instagram.com/france3occitanie