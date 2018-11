Le Playmobil père fouettard noir fait son retour après quatre ans d'absence

Dans trois semaines, Saint-Nicolas passera par la cheminée pour déposer des cadeaux aux enfants sages. Après un arrêt de quatre ans, Playmobil va de nouveau mettre en vente des figurines de père fouettard, elles auront le visage noire avec des lèvres rouges.

Le fabricant allemand de jouets a pris cette décision à la suite de demande de différents revendeurs. Il risque de se frotter aux critiques de certains: la polémique autour du fidèle compagnon de Saint-Nicolas, était vive ces dernières années, notamment en Flandre et aux Pays-Bas.

En septembre 2016, la médiatrice néerlandaise aux droits de l'enfant estimait que le père fouettard noir viole la convention sur les droits de l'enfants et peut mener au harcèlement, à l'exclusion et à la discrimination. Elle a indiqué que le "Zwarte Piet" doit "être adapté pour que les enfants n'en subissent plus les effets négatifs durant la fête de Saint-Nicolas" et "se sentent en sécurité" à cette période de l'année.

En Belgique, le Centre pour l’égalité des chances Unia a déclaré il y a quelques années qu’il n’était pas question d’une forme de racisme punissable concernant "Zwarte Piet". Cependant, l'organisation a appelé la figure à être représentée autrement que "comme un homme noir bête, inférieur ou dangereux – caractéristiques par lesquelles les stéréotypes volontaires ou pas sur les personnes noires se perpétuent".