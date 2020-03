Le Planétarium appelle aux dons pour acquérir un nouveau film pour son très jeune public

Het Brussels Planetarium organiseert een crowfunding-campagne op het participatieve platform Gingo om een ​​show voor de kleintjes te kopen. Le Planétarium de Bruxelles organise une campagne de crowfunding sur la plate-forme participative Gingo dans le but d'acheter un spectacle pour les tout-petits. The Brussels Planetarium is organizing a crowfunding campaign on the participative platform Gingo in order to buy a show for the little ones. Pour plus d'informations/Meer informatie/ More info : www.gingo.community Cette vidéo n'aurait pas pu être faite sans l'aide précieuse de M. Olivier Delacuvellerie, Project Manager d'Event Support de BELSPO. Merci à lui!!! Hartelijke bedankt naar Meneer Olivier Delacuvellerie voor zijn steun bij het maken van onze film!!!

"Notre projet vise à l’acquisition d’un spectacle destiné aux tout-petits qui les plongera dans la féerie de l’espace et leur offrira les premières clés pour comprendre notre Univers", explique le Planétarium, installé sur l’avenue de Bouchout. "Grâce à la magie du ciel étoilé, ils appréhenderont, avec intérêt, de nouveaux concepts scientifiques. Ils aborderont ce qui les entoure avec un autre regard, tout en assimilant des informations éprouvées par nos experts scientifiques."

Un montant de 18.000 euros à atteindre

Le Planétarium souhaiterait récolter 18.000 euros mais n’en est pour l’instant qu’à un peu plus de 600 euros, grâce à une dizaine de donateurs. "Vos contributions permettront de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation des jeunes et du grand public aux sciences, à l’astronomie et au spatial", écrit le Planétarium sur son site Internet. "Le Planétarium a une filmographie de qualité mais souhaite développer une nouvelle thématique spécialement dédiée aux plus petits. Les recettes engendrées par les spectacles et la participation des écoles aux cours dispensés au Planétarium permettent de couvrir les frais de fonctionnement du bâtiment et le salaire des employés. Il est difficile, par contre, de dégager des marges supplémentaires pour l’acquisition d’un film. Si, grâce à vous, nous parvenons à atteindre cet objectif, nous pourrions proposer une filmographie de qualité plus soutenue à l’attention du jeune public ! Nous comptons sur vous pour diffuser la campagne et la partager un maximum !"

Les 18.000 euros couvrent l’achat du film (15.000 euros) et les frais de traduction en français et en néerlandais (3250 euros). "Sans soutien, le Planétarium ne pourra pas proposer au plus jeune public une offre adaptée. Ce projet a une visée éducative intrinsèque aux missions du Planétarium, tout autant qu’un aspect ludique", ajoute l’institution. "C’est à cela que participera votre don ! Ce film permettra d’émerveiller vos enfants (ainsi que les rêveurs de tout âge !), tout en leur transmettant des notions scientifiques et d’astronomie."