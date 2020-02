Le pigeon qui ne sait pas voler et le chihuahua qui ne sait pas marcher se lient d'amitié grâce à leur handicap: les images font le tour du monde

Qui aurait pensé qu’un chiot et un pigeon pouvaient être amis ? L’histoire se passe aux alentours de la Saint-Valentin, entre Lundy et Herman : un petit chiot ne sait pas marcher et un pigeon qui ne sait malheureusement pas voler. C’est un problème de mobilité qui a réuni ces deux êtres que beaucoup de choses opposent.

Les deux animaux ont l’air de s’apprécier réciproquement et passent leurs journées ensemble dans ce centre. La Mia Foundation a été fondée en 2012 et aide des jeunes chiens, chevaux, chats, chèvres, tortues ou encore oiseaux à couler une existence paisible malgré un handicap qui les prive de leur autonomie.

Herman et Lundy sont, en tout cas, partis pour couler des jours heureux dans ce refuge américain. Leurs aventures sont à suivre sur Facebook et Instagram. The Mia Foundation explique ses activités et recueille des dons sur son site internet.