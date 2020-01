Le photobooth affectueux de Barack Obama pour souhaiter joyeux anniversaire à son épouse Michelle

Que Barack Obama adore sur les réseaux sociaux, c'est certain. C'est d'ailleurs via ceux-ci qu'il a créé une grande partie de son aura médiatique alors qu'il n'était pas encore président des Etats-Unis. Que Barack Obama adore son épouse Michelle est tout aussi certain au vu des moments de complicité que le couple n'a jamais hésité à partager, notamment à travers le regard du photographe de la Maison Blanche Pete Souza. L'utilisation d'Internet par le couple Obama a souvent été comparé à la manière dont deux autres présidents, à savoir Franklin D. Roosevelt et John F. Kennedy, avaient respectivement intégré la radio et la télévision dans la communication d'Etat.

Pas étonnant dès lors que Barack Obama utilise Twitter afin de célébrer avec le monde entier les 56 ans de sa femme Michelle. Via un photobooth de quatre clichés, agrémenté d'un "Dans chaque scène, tu es mon étoile, @MichelleObama! Joyeux anniversaire bébé!", l'ancien président a rappelé une fois encore l'importance de son couple.