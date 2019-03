Le mystère des téléphones Garfield retrouvés sur des plages bretonnes résolu

Ils y découvrent des vestiges du conteneur et du plastique orange, coincé entre les roches. Des étoiles de mer et des crabes ont élu domicile dans certains combinés, qui laissent apparaître des fils électroniques.

« A l’époque, j’avais entre 19 et 20 ans. Il y avait une grosse tempête. Avec mon frangin, on a vu des téléphones un peu partout sur la plage. Nous, on est des gars de la côte, on a décidé d’aller voir. Il fallait vraiment bien connaître le coin. On a trouvé un conteneur échoué dans une faille. Il était ouvert. Beaucoup de choses étaient parties, mais il y avait un stock de téléphones », raconte l’homme au média français.

Malheureusement, les services du parc marin d’Iroise considèrent qu’ils arrivent après la bataille. « C’est un déchet qui a plus de trente ans et on en retrouve des morceaux quasiment neufs. Quand on parle de la décomposition du plastique, il y en a une partie qui finit en microclastique, mais il y a aussi des morceaux qui restent entiers. On en a vraiment pour des années et des années avant que ça disparaisse », précise Fabien Boileau, le directeur du parc.

Et la présidente de l’association Ar Viltansoù n’est pas plus optimiste. « Le gros des téléphones est déjà parti, la mer a fait son travail depuis trente ans. On arrive après la bataille. »

Une partie de ce mystère est donc résolue, mais reste encore des inconnues. De quel cargo vient ce conteneur ? Y en avait-il d’autres ?

Selon le World Shipping Council (WSC), l’association qui regroupe les armateurs de porte-conteneurs dans le monde, 1.390 conteneurs sont tombés à la mer en 2017, une estimation vraisemblablement inférieure à la réalité cependant du fait de dissimulations ou sous-déclarations d’accidents.

Le reportage de France Info: