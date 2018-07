Le musée de la photo d'Anvers organise des visites guidées pour... nudistes!

Vous êtes nudiste et amateur de photographie ? Alors le Musée de la Photographie à Anvers est l'endroit idéal. Cette semaine, il vous sera possible d'y visiter l’exposition du photographe néerlandais de Paul Kooiker dans votre plus simple appareil. Dans cette exposition, le nu occupe d'ailleurs une place prédominante. Son œuvre porte sur le regard, le voyeurisme, la honte et la distance.

"Cette initiative s'inscrit également dans le thème du baroque sur lequel de nombreux musées anversois travailleront cet été. Le nu et le baroque vont en effet de pair", a expliqué Isabelle Willems, porte-parole du Musée de la photographie d’Anvers, à la VRT.

Ces visites spéciales pour nudistes se dérouleront mercredi et jeudi, mais il faut s'inscrire à l'avance. Les visiteurs pourront se changer dans un local destiné à cet effet. Les guides et les gardiens resteront quant à eux habillés. Si l'initiative est couronnée de succès, le musée envisagera d'organiser d'autres visites de ce genre. "S'il y a une demande pour visiter un musée de cette façon, nous voulons certainement y répondre" a déclaré la porte-parole.