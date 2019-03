Le magnifique spectacle des aurores boréales en Laponie (images)

Mais comment se forment-elles ? Les électrons et protons venant du soleil arrivent dans l’atmosphère terrestre et excitent les atomes d’oxygène et d’azote, qui deviennent alors lumineux et produisent ces voiles de lumière à la couleur si particulière.

Avis aux amateurs de la nature ou aux chasseurs d’aurores boréales, la saison s’étend de septembre à mars et le moment idéal pour les observer s’étend entre 18h et 1h du matin. Quelles destinations ? La Laponie donc, mais aussi la Norvège, la Finlande, l’Islande ou encore le Canada.